(AGENPARL) – ST PETERSBURG (RUSSIA9, mer 17 giugno 2020

圣彼得堡国立大学化学院生物杂交技术实验室负责人、赫尔辛基大学生物制药部主任、国际知名药理学家阿尔托·乌尔蒂获得Takeru & Aya Higuchi Memorial Lectureship Award奖项。该奖项每两年颁发一次，用于表彰在药剂研究领域做出突出贡献的科学家。

乌尔蒂教授是药理学领域的世界知名专家。2018年初，他在圣彼得堡国立大学开始运行自己的生物杂交技术实验室，该实验室是根据俄罗斯联邦政府科学大奖竞赛结果建立的。由乌尔蒂领导的俄罗斯和芬兰科学团队正在研究向人体细胞和组织定向给药系统，并将建立新的用于眼科学的细胞药物动力学计算模型。

这个认可对于我来说非常重要。令人高兴的是，我们所进行的关于建立全新的药物分子靶向运输系统以及研究药物动力学机制和模型的工作获得了这一奖项。我认为，这是对我们整个研究团队的认可。 圣彼得堡国立大学化学院生物杂交技术实验室负责人阿尔托·乌尔蒂教授

APSTJ Takeru & Aya Higuchi Memorial Award奖项用于表彰为药物科学和技术发展做出突出贡献的接触科学家。之前获得该奖项的有来自法国、美国、德国、荷兰、英国和其他国家的科学家。

Fonte/Source: https://english.spbu.ru/news/3746-2020-06-17-13-39-35