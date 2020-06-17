mercoledì, Giugno 17, 2020
Breaking News

​​​​​ZAKY: DE MARIA (PD), ANCORA UN RINVIO, GOVERNO FACCIA PRESSIONE PER LIBERAZIONE

SITUATION CONCERNING PROTECTIVE EQUIPMENT OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES FURTHER IMPROVED

KILLER NEONATI. PD PORTA IL CASO IN PARLAMENTO: SANITA’ VENETA IN RITARDO…

BELGIO. “MUOVIAMOCI INSIEME”: PELLEGRINAGGIO ALTERNATIVO DEI GIOVANI

50 YEARS OF PRIDE: CELEBRATING NSA’S COMMITTMENT TO PROMOTING RESPECT, INDIVIDUALITY, DIVERSITY,…

LIMITED RECEPTION OF RESIDENCE PERMIT APPLICATIONS TO RESUME IN FINNISH MISSIONS ABROAD

A YOUNG AMBITIOUS SLOVAK TO LEAD THE EU DELEGATION AT THE YOUTH…

THE STATE SECRETARY MARTIN KLUS OPENS THE 9TH YEAR OF THE SLOVAK-GERMAN…

A. ZANANAVIčIUS: EU ECONOMIC RECOVERY NEEDS SOLIDARITY MEASURES AND AMBITIOUS LONG-TERM BUDGET

PARAGUAY: VESCOVI E GOVERNO FANNO IL PUNTO SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS

Agenparl

圣彼得堡国立大学教授阿尔塔•乌尔蒂获得日本药物科学技术学院的奖项

by Redazione00

(AGENPARL) – ST PETERSBURG (RUSSIA9, mer 17 giugno 2020

圣彼得堡国立大学化学院生物杂交技术实验室负责人、赫尔辛基大学生物制药部主任、国际知名药理学家阿尔托·乌尔蒂获得Takeru & Aya Higuchi Memorial Lectureship Award奖项。该奖项每两年颁发一次，用于表彰在药剂研究领域做出突出贡献的科学家。

urtti arto uef2

乌尔蒂教授是药理学领域的世界知名专家。2018年初，他在圣彼得堡国立大学开始运行自己的生物杂交技术实验室，该实验室是根据俄罗斯联邦政府科学大奖竞赛结果建立的。由乌尔蒂领导的俄罗斯和芬兰科学团队正在研究向人体细胞和组织定向给药系统，并将建立新的用于眼科学的细胞药物动力学计算模型。

这个认可对于我来说非常重要。令人高兴的是，我们所进行的关于建立全新的药物分子靶向运输系统以及研究药物动力学机制和模型的工作获得了这一奖项。我认为，这是对我们整个研究团队的认可。

圣彼得堡国立大学化学院生物杂交技术实验室负责人阿尔托·乌尔蒂教授

APSTJ Takeru & Aya Higuchi Memorial Award奖项用于表彰为药物科学和技术发展做出突出贡献的接触科学家。之前获得该奖项的有来自法国、美国、德国、荷兰、英国和其他国家的科学家。

Fonte/Source: https://english.spbu.ru/news/3746-2020-06-17-13-39-35

Post collegati

圣彼得堡国立大学教授阿尔塔•乌尔蒂获得日本药物科学技术学院的奖项

Redazione

来自100个国家的学员参加了圣彼得堡国立大学对外俄语学习网络进修班

Redazione

THE DEVELOPERS OF A COURSE IN RUSSIAN WITHOUT USING AN INTERMEDIARY LANGUAGE WIN THE ‘SPBU START-UP 2020’ AND A MILLION ROUBLES

Redazione

ST PETERSBURG UNIVERSITY OFFERS A WIDE RANGE OF NON-DEGREE ONLINE PROGRAMMES TO STUDY LANGUAGES

Redazione

‘WE HAVE ATHLETES WHO MAKE US PROUD’: MIKHAIL KONJARIA ON THE END OF THE UNIVERSITY SPORTS SEASON

Redazione

“I THINK THIS PANDEMIC WILL TOTALLY TRANSFORM EDUCATION”: HOW INTERNATIONAL STUDENTS ADJUSTED TO THE NEW LEARNING FORMATS

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More