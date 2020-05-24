亚行的抗疫行动：当他们需要的时候，与我们的发展中成员体站在一起

(AGENPARL) – METRO MANILA, dom 24 maggio 2020

自新冠肺炎疫情暴发伊始，亚洲开发银行就迅速采取了灵活的应对措施 ，以满足各成员体的需求。

我们为受疫情重创的国家提供了200亿美元的一揽子援助， 帮助亚太地区挽救生命 ，确保亚太经济体尽快复苏。

我们正在提供赠款，帮助实施应急食物计划，满足个人防护设备、检测试剂盒和实验室等医疗需求。

我们正向发展中成员体提供 他们可负担得起的预算支持，以解决他们的紧迫需求。

我们正在开展持续的经济分析，帮助决策者制定更好的恢复计划。

我们正在通过提供贸易和供应链融资，为经济增长提供重要支撑。

我们制定了低薪工人工资支助计划，帮助小型企业维持经营，

我们制定了针对贫穷、脆弱群体和家庭 以及妇女和女童 的现金转移计划和其他社会保障措施。

我们积极与各国际金融机构、世界卫生组织和联合国机构 以及各开发组织 进行协调，以确保我们工作的有效性和效率。

我们所开展的项目和计划不仅仅是针对新冠肺炎疫情，而是始终致力于支持成员体朝着可持续发展之路不断迈进。

五十多年来，我们始终如一，秉持一贯的使命。

我们始终与发展中成员体携手并肩，在需要时向他们伸出援手， 与他们共创更加美好、光明的未来。

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