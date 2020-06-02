亚行新工具为打通救生产品供应链提供了路线图

(AGENPARL) – METRO MANILA, mar 02 giugno 2020

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“该制图工具为确保未来的疫情应对不会因供应链受阻而中断提供了模板。”——史蒂文·贝克（Steven Beck），亚行贸易和供应链融资负责人

新冠肺炎疫情凸显了全球供应链断层的深重与险峻。一个重大影响是许多国家缺乏呼吸机等救生医疗设备。随着各国为遏制病毒传播实施封锁，医疗卫生主管部门和政府都在艰难搜寻所需的产品。

缺少便于获取的关键产品供应链信息是一个制约因素。亚洲开发银行（亚行）的贸易融资计划和供应链融资计划利用新的在线工具，帮助解决这一问题。该工具绘制了供应链地图，使政府、银行、投资者和专业医护人员能定位上述产品的生产企业，并通过干预扫清障碍。

“通过这种方式，供应链断层能够得到修复，”亚行贸易和供应链融资负责人史蒂文·贝克（Steven Beck）表示，“银行或投资者可资助公司满足不断增长、应接不暇的需求。”

聚焦受阻供应链

早在疫情初期，医疗卫生系统、政府和国际组织就意识到要着手扩充便携式呼吸机等产品的库存，但他们很快发现，自己并不清楚在这些产品的供应链中哪些企业生产什么。

即便是银行，也没有全面了解其合作企业是否涉足供应链。

贝克先生指出，“这类信息的获取方式不易于解决潜在的问题。我们决定看看能否有所作为。”

由此，针对抗疫前线医护及其他工作人员至关重要的产品，我们推出了交互式的供应链制图工具。这款工具于今年5月份发布，政府、银行、投资者和医护人员可借此追踪便携式呼吸机等产品所有零部件的生产企业，甚至每个零部件所用的金属和橡胶都有迹可循。

除呼吸机外，这款制图工具还涵盖了N95口罩、防护面罩、护目镜、医用围裙、外科口罩和防护服等产品的整体供应链。此前，产品零部件制造商的信息十分散乱，并未被整合到便于检索的数据库中。

“得知供应链存在的问题后，我们开始向伙伴银行询问哪些与其有业务往来的企业参与了这些产品的供应链。”贝克表示：“我们想帮助这些供应链获得关注，并在必要时伸出援手。”

轻松点击即可发现问题症结

亚行的贸易和供应链融资业务与涉足全球贸易的银行和其他利益相关者联系密切，在应对疫情的经济和金融影响方面，具有得天独厚的优势。亚行的新冠肺炎疫情应对措施包括将贸易融资授信上调8亿美元，授信额度增至21.5亿美元，为贸易活动提供直接支持。

通过调动私营部门联合融资和快速达成短期贸易交易（贸易融资交易的平均周期为142天），21.5亿美元授信有望在2020年内撬动50亿美元以上的贸易。此外，亚行还为支持抗疫供应链的融资交易提供了2亿美元援助。

自4月1日起的7周之内，贸易融资计划累计支持的交易达1,087项，总价值约6.88亿美元，对供应链的支持包括19笔医疗医药交易，总价值超过550万美元。

供应链制图是亚行贸易和供应链融资计划推出的新支持举措。它利用亚行融资业务的广泛性和灵活性，对供应链中的问题提出了前所未有的见解，加速了问题的解决。

例如，如果橡胶垫圈短缺限制了呼吸机的生产，那么使用亚行这款工具就能快速找到生产这种垫圈的企业。只需点击鼠标，就可以详细了解这些企业的规模、营业额、地理位置以及员工人数等。

通过这些信息，还能判断出这些企业是专门生产某种垫圈，还是垫圈只是其小部分产品。此外，还可查看哪些银行在为上述企业服务，为消除融资障碍提供更多信息。

贝克先生表示：“该制图工具有助于围绕供应链来填补‘信息赤字’，为确保未来的疫情应对不会因供应链受阻而中断提供了模板。”

新冠肺炎疫情凸显了全球供应链的弊端。这款制图工具可帮助各国用信息弥合断层，拯救生命。

Fonte/Source: http://feedproxy.google.com/~r/adb_features/~3/aeVnk1UetNY/610136