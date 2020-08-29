亚行支持制定《长江保护法》，促进绿色和弹性发展

(AGENPARL) – MANILA (PHILIPPINES), sab 29 agosto 2020

News Release |

菲律宾马尼拉（2020年8月28日讯）— 亚洲开发银行（亚行）今日与中华人民共和国（中国）生态环境部联合主办了一场网络研讨会，讨论亚行为正在制定的《长江保护法》提出的政策建议，旨在支持长江经济带的生态保护和流域管理。

在网络研讨会开幕致辞中，亚行东亚局局长詹姆斯·林奇（James P. Lynch）表示，亚行支持《长江保护法》，并将该法视作中国践行生态文明愿景的重要支柱。

“流域管理越来越需要采取整体性方法，”林奇先生表示，“《长江保护法》的拟议立法框架是第一个通过重点关注特定流域来应对复杂环境挑战的立法框架，其经验可为中国乃至亚洲的流域管理提供有益借鉴。”

作为中国最大的流域，长江经济带占据着核心地位，对于促进中国社会经济发展、改善生态健康和流域安全至关重要。目前，亚行正在支持一项金额达20亿美元的长江经济带旗舰项目，该项目采取战略框架的模式。同时，亚行还提供技术援助对拟议的《长江保护法》提出建议，并在全国人民代表大会面向重点组织和咨询机构征求意见时予以提交。

林奇先生在会上指出，可持续的流域管理需要采取综合措施，调动自然资本核算和生态补偿等补充性政策工具，并对环境标准、监管能力和信息披露等作出明确规定。

与会者还了解到，尽管河流、湖泊和生态环境中的水质已得到显著改善，但作为立法改革，《长江保护法》授权将综合空间规划作为流域管理活动的基础，转变了以往的方式方法。研讨会还指出，公众参与对实现流域绿色发展也至关重要。

作为《长江保护法》立法准备正式程序的一部分，亚行已向全国人民代表大会提交技术援助建议。主要建议内容包括：

强化流域保护机构的作用，如长江流域生态环境监督管理局应作为长江流域协调机构中央办公室，对流域内的污染防治和生态保护实施统一监督，承担起更多的生态环境保护责任。这将完善环境评价、监测、数据获取、评估等方面的协调工作；

制定长江流域保护实施计划，并每五年定期更新一次，包括强化生态补偿机制或其他绿色激励基金，支持跨省生态保护活动；

加强土地利用和空间管理，包括设定有法律条文支持的“红线”概念，并与国务院生态环境主管部门的红线一致，实施统一的监督、生态监测、评价和执法；

进一步完善关于公众参与的规定，承认公民和更广泛社会群体参与决策的权利。

来自全国人民代表大会、中国环境规划院、中国人民大学、牛津大学、诺丁汉大学、英国“地球客户”（ClientEarth）律师事务所及大自然保护协会的主要环境与法律专家参加了此次活动。

亚行在坚持消除极端贫困的同时，致力于实现繁荣、包容、有适应力和可持续的亚太地区。亚行成立于1966年，现有68个成员，其中49个来自亚太地区。