(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 Turismo. “Italia torni leader mondiale per qualità e fatturato”

30 Giugno: Pecoraro Scanio rilancia #IoViaggioItaliano in Campidoglio con la Sindaca Raggi e i Sindaci di Matera, Sorrento, Tivoli, Assisi, Noto e la Direttrice Europa dell’UNWTO.

“Governo sostenga transizione ecologica e digitale del turismo”.

Il 30 Giugno, in Campidoglio, riparte la campagna #IoViaggioItaliano lanciata nel 2020 da Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e docente di Turismo sostenibile nei corsi di laurea in progettazione turistica di Milano-Bicocca, Roma-Tor Vergata e Napoli Federico ll, con Jimmy Ghione inviato di Striscia la notizia.

La campagna è stata sostenuta anche del Segretario Generale dell’Organizzazione Onu del Turismo (UNWTO) e da istituzioni, imprese e media.

Alle 12 in Campidoglio saranno presenti o collegati i sindaci di Matera, Sorrento, Tivoli, Assisi, Noto e la Direttrice Europa dell’UNWTO.

“Il Governo deve indirizzare dal Pnrr risorse adeguate per la transizione ecologica e digitale del turismo puntando a recuperare all’Italia, al paese del Grand Tour, la leadership mondiale della qualità e del fatturato. Un turismo sostenibile e sicuro, non mordi e fuggi ma ammira e rispetta” ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente.

