(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Pecoraro Scanio: ”Da Gualtieri ok a Ecodigital e a meriti Raggi. Lo voto”

Dopo il convegno promosso da Teleambiente martedì sera, Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’Ambiente e sostenitore della lista Roma Ecologista annuncia il suo voto per Gualtieri: ”Ho apprezzato gli impegni di Roberto Gualtieri, in risposta alle domande di Alessandro Bianchi, su Ecogital e sulla continuità di scelte meritorie dell’amministrazione Raggi dando attuazione al Paesc (piano energia e clima), alla candidatura Expo2030 e alle sfide della sostenibilità e legalità. Per questo io lo voterò domenica”.

“Sono convinto che occorra dialogo e partecipazione responsabile per rilanciare la nostra Capitale come città smart, vivibile e accogliente a partire dalla collaborazione tra le liste civiche e ecologiste come Sinistra Civica Ecologista e Roma Ecologista convocate ieri da Teleambiente”.

