(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 3 Dicembre • Terme di Diocleziano • ore 12.00 e ore 15.00

Un giorno all’anno tutto l’anno

Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il 3 Dicembre il Museo Nazionale Romano propone delle visite presso la sede delle Terme di Diocleziano alle ore 12.00 e 15.00.

Numero massimo di partecipanti: 10 persone.

9 Dicembre • ore 17.00 • diretta online

Musei Italiani. An International Speech

Quarta edizione dell’appuntamento online di Musei Italiani. An International Speech, il ciclo di incontri sul Sistema museale nazionale dedicato al dialogo internazionale. Un’occasione per presentare e condividere, a livello internazionale, esperienze su temi di attualità che riguardano la gestione, la conoscenza e la promozione degli istituti museali. Tre direttori ed esperti di importanti istituti museali italiani e stranieri si incontreranno per raccontare, in diretta digitale, la loro esperienza su Allestimenti e mostre.

Introduce e coordina il Direttore generale Musei Massimo Osanna.

Interverranno: Barbara Jatta, Direttore dei Musei Vaticani; Stéphane Verger, Direttore del Museo Nazionale Romano; Francesca Condò, Funzionario architetto della Direzione generale Musei.

15 Dicembre • Palazzo Altemps • ore 17.30

Dante e le donne

Aldo Cazzullo con letture di Olga Rossi

In occasione della mostra Inferno presso le Scuderie del Quirinale, dal 15 ottobre 2021 al 14 gennaio 2022, il Museo Nazionale Romano ospita nel Teatro di Palazzo Altemps un incontro dal titolo Dante e le donne nell’ambito del programma di eventi collaterali.

Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, focalizzerà l’attenzione sulle principali figure femminili della Divina Commedia, accompagnato dall’attrice Olga Rossi, che leggerà alcuni brani.

Prenotazione obbligatoria

16 Dicembre · Terme di Diocleziano

Mitica caccia al tesoro planetaria

Giornata Nazionale dello Spazio

Il 16 dicembre, in occasione della Prima Giornata Nazionale dello Spazio, il Museo Nazionale Romano invita le classi della scuola primaria alla Mitica caccia al tesoro planetaria​, una sfida a colpi di divinità, pianeti, asteroidi, costellazioni, miti e astronauti a cura del Servizio Educativo del Museo Nazionale Romano, con la partecipazione di Ettore Perozzi dell’Agenzia Spaziale Italiana

Info e prenotazioni

Aula Ottagona · Terme di Diocleziano

L’Aula che ospitò i pianeti

Ancora oggi l’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano viene chiamata “Planetario” in ricordo di una delle sue più importanti e durature trasformazioni​: dal 1928, infatti e fino a i primi anni Ottanta del secolo scorso, l’Aula ha ospitato uno dei più preziosi e sofisticati strumenti destinati alla conoscenza della volta celeste, il celebre planetario Zeiss. Il Museo Nazionale Romano ripercorrerà le vicende di questa straordinaria trasformazione in un filmato arricchito da immagini storiche e da testimonianze dirette.

A cura del Servizio Educativo del Museo Nazionale Romano, con la partecipazione di Ettore Perozzi dell’Agenzia Spaziale Italiana​ e la collaborazione dell’Archivio Storico Luce Cinecittà.​

Sostienici

Il nostro Museo appartiene anche a te

Copyright © 2021 Museo Nazionale Romano. Tutti i diritti sono riservati

🔊 Listen to this