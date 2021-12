(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Zaki. Pollastrini, è libero ma la lotta per la libertà continua

Dichiarazione on. Barbara Pollastrini, deputata Pd

“Una grande notizia: Zaki per il momento libero. Continua la lotta per la libertà e i diritti ovunque nel mondo”. Così Barbara Pollastrini, deputata Pd.

Roma, 7 dicembre 2021

