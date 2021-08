(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Strage Bologna: De Maria (Pd), Attenzione preoccupazioni familiari delle vittime su desecretazioni

“Le preoccupazioni espresse da Paolo Bolognesi, Presidente della Associazione dei familiari delle vittime delle strage del 2 Agosto, al Presidente del Consiglio Draghi credo meritino massima attenzione da parte del Governo. Auspico si mettano in atto i giusti approfondimenti e le iniziative utili a rispondere in modo positivo a quelle sollecitazioni. Fare piena luce sugli anni tragici della “strategia della tensione” rappresenta per le istituzioni un dovere morale verso le vittime ed i loro familiari e la condizione per rafforzare la nostra democrazia”. Così Andrea De Maria, deputato PD e Segretario di Presidenza della Camera

Roma, 17 agosto 2021

