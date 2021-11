(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: www.deputatipd.it

Siderno: Viscomi (Pd), solidarietà a Sindaca e a consigliere.

“Auto bruciata nella notte”

“Lo diciamo in modo chiaro e netto: potete anche bruciare le auto, ma non sarete mai in grado di spegnere la volontà democratica di riscatto e di rinascita della comunità di Siderno. Al consigliere Domenico Catalano e alla sindaca Maria Teresa Fragomeni massima solidarietà e l’invito ad andare avanti nella ricostruzione di un percorso democratico interrotto tre anni fa e che oggi riprende con la convocazione del primo consiglio comunale dopo le elezioni del mese scorso. A chi pensa di condizionare con la violenza e nell’ombra la vita democratica di Siderno il massimo disprezzo e una certezza: non riuscirete nel vostro intento.” Così Antonio Viscomi, deputato calabrese e capogruppo del PD in Commissione Lavoro.

Roma, 5 novembre 2021

🔊 Listen to this