Rai: Pezzopane (PD), no a chiusura tg regionali di mezzanotte

dichiarazione di Stefania Pezzopane, deputata Pd

Sarebbe davvero molto grave se la Rai decidesse, come al momento è orientata a fare, di chiudere le edizioni di mezzanotte dei Tg regionali.

Negli anni, i Tg delle sedi regionali della Rai hanno sempre mantenuto un ruolo essenziale nell’informazione locale e in particolare con la pandemia questo ruolo si è accresciuto, tenuto conto che in molte realtà diventano l’unico strumento di informazione per una comunità. Ecco, se c’è una cosa che funziona bene alla Rai sono i Tg regionali e vogliamo ben sperare in un ripensamento dell’attuale direzione generale nei confronti di un prodotto giornalistico utile e produttivo.

Roma, 26 novembre 2021