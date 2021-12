(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Pnrr: Lorenzin, bene sì a emendamento su medicina di precisione

“È stato approvato al decreto di attuazione del PNRR il mio emendamento sulla medicina di precisione in oncologia.

Con l’istituzione dei Molecular Tumor Board e l’individuazione dei centri specialistici per l’esecuzione dei test NGS, inizia un nuovo percorso per l’accesso alle terapie personalizzate.

Questo è un primo importante passo per costruire percorsi personalizzati per i pazienti oncologici in modo uniforme in tutte le regioni italiane”.

Così l’ex Ministro della salute Beatrice lorenzin, della Presidenza del gruppo pd alla Camera

Roma, 14 dicembre 2021

