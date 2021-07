(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Migranti . Pollastrini, con pudore il nostro lutto per l’ennesima tragedia

Post su Fb di Barbara Pollastrini, deputata Pd

In serata, a Porto Empedocle, giungeranno i feretri delle vittime dell’ennesimo naufragio. Feretri di sole donne . Con pudore diciamo il nostro lutto, creature affogate perché speravano nell’Europa. Pudore di chi vuole impedire queste tragedie eppure sa che istituzioni e politica non ci sono riuscite. Pudore di credenti e non.

Quando ci si chiede quale sia il senso del Pd e della sinistra, la bussola ci si presenta anche nella sua drammaticità.

Roma, 1 luglio 2021

