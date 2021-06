(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Licenziamenti. Viscomi, decisione piena di buon senso

Dichiarazione on. Antonio Viscomi, capogruppo Pd in Commissione Lavoro

La decisione del governo di bloccare i licenziamenti per il settore tessile è una decisione giusta e piena di buon senso . Lo avevamo chiesto noi del Pd attraverso un emendamento al decreto Sostegni bis, ed era motivata dalla necessità concreta e reale di aiutare i lavoratori dei settori in difficoltà. Per questo abbiamo insistito sulla richiesta di una uscita graduale e selettiva del blocco dei licenziamenti. La decisione di oggi del governo va proprio in questa direzione e la accogliamo molto favorevolmente .

Roma, 28 giugno 2021

