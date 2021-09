(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Green Pass Serracchiani: il no della Lega alla Camera atto contro il governo

“Il voto della Lega in Commissione contro il Green pass è un atto di inaudita gravità contro il governo. Non è ammissibile che una forza della maggioranza e del governo voti a favore in Consiglio dei ministri e, successivamente, in Parlamento agisca per cancellare quelle stesse misure. Ci vuole responsabilità e senso delle istituzioni. Inoltre è inconcepibile, proprio in queste ore, mandare segnali di ambiguità sulle misure di contrasto al Covid. Se Salvini intende fiaccare il governo sappia che il Pd non lo consentirà”.

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera

Roma, 1 settembre 2021

