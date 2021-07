(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

*GIGAFACTORY. Lepri, si scelga l’Italia e Torino

Dichiarazione on. Stefano Lepri, deputato Pd

Il Governo, siamo sicuri, farà di tutto per convincere Stellantis a realizzare una fabbrica di batterie per auto in Italia. A Torino in particolare, da sempre capitale italiana dell’automobile, ci sono maestranze e scuole con le migliori competenze tecniche e professionali; un Politecnico che sa progettare, costruire e smaltire le batterie; vaste aree industriali a Mirafiori inutilizzate così da non sprecare terreni; una produzione di diversi modelli di auto elettriche già attiva o prevista.

