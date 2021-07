(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

G20: P. De Luca, su tassazione minima accordo storico per equità e giustizia sociale

“Accordo storico al #G20 Finanze sulla previsione di un’aliquota minima per la tassazione delle multinazionali su scala globale. In occasione della Presidenza italiana, si pongono le basi per un sistema fiscale internazionale improntato a principi di equità e giustizia sociale”.

