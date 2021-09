(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

DL GREEN PASS, NITTI (PD): “APPROVATO ODG PER GRADUALE RITORNO ALLE PIENE CAPIENZE NEI LUOGHI DELLO SPETTACOLO”

“È stato approvato il mio ordine del giorno sul tema delle capienze nei luoghi di spettacolo, che impegna il governo a valutare l’opportunità di prevedere, con l’adozione del green pass, il superamento degli attuali contingentamenti per gli spettacoli sia all’aperto che al chiuso fino ad arrivare al 100% delle capienze, in relazione all’andamento della curva epidemiologica”. Così in una nota il deputato Michele Nitti, del Partito Democratico.

“Se è vero che gli interrogativi sul futuro dei teatri e dello spettacolo dal vivo sono ancora molti, e purtroppo non tutti ascrivibili al problema delle capienze, è fondamentale rappresentare l’esigenza di armonizzare meglio le necessarie garanzie di sicurezza con il graduale superamento, in determinate condizioni, delle attuali restrizioni” continua Nitti.

“La linea operativa deve continuare ad essere improntata alla massima prudenza e responsabilità, ma il Green pass, proprio nella misura in cui si configura come un ulteriore strumento di sicurezza, deve contribuire ad ampliare le capienze di teatri, cinema e luoghi dello spettacolo” conclude il deputato.

Roma, 9 settembre 2021

