​​​​​Comuni. Delrio: sindaci protagonisti politiche Pd. Siedano a tavoli riforme

“L’entusiasmante successo delle elezioni comunali dice due cose assai importanti a noi Democratici. Che il Pd ha amministratori competenti, di qualità, appassionati e credibili e che quando parlano di prossimità, della capacità della politica e dell’amministrazione di dare risposte concrete ed efficaci ai bisogni della comunità locale, sanno di cosa parlano perché è un pezzo forte del pensiero personalista e riformista che ispira il Partito democratico. Oggi è nelle città che prende corpo il primo tempo della risalita dalla sofferenza sociale del covid con la riconquista dei luoghi di studio, di lavoro, di svago, con la ripresa di una vita all’insegna della condivisione, della vicinanza e non più dell’esclusione, della separazione. Le città sono la prima trincea. C’è dunque un motivo ulteriore per rendere questo straordinario patrimonio di amministratori più fecondo e decisivo e protagonista delle politiche che nei diversi terreni vengono individuate per portare il Paese fuori dalla crisi. Penso che i sindaci devono sedere ai tavoli dove si discute di reddito di cittadinanza, di semplificazione, di fisco, di infrastrutture. Del resto, osservava Carlo Cattaneo, sono i ”municipi la spina dorsale della nazione” e il “mezzo privilegiato per fare compiere alla nazione opere grandi”.

