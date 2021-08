(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Benamati e De Maria (PD). Consegneremo al Ministro Giovannini 1900 firme di cittadini per accelerare i lavori sul Ponte Da Vinci a Sasso Marconi

Il Partito Democratico di Sasso Marconi insieme agli altri partiti e movimenti della coalizione di centro-sinistra Per Sasso Marconi, ha promosso una raccolta di firme per chiedere di accelerare al massimo i lavori che permettano la riapertura del Ponte Leonardo Da Vinci, totalmente chiuso al traffico per un grave ammaloramento della struttura, e per sostenere l’iniziativa che l’ ammistrazione comunale ha assunto in merito. La chiusura del Ponte sta creando gravissimi disagi alla mobilità per cittadini e imprese nelle vallate del Reno e del Setta. Nel testo della raccolta di firme ci sono poi ulteriori proposte per qualificare il sistema della mobilità in quel territorio tra le quali il potenziamento dei servizi ferroviari a partire dal raddoppio della linea ferroviaria Bologna-Marzabotto che promuoverebbe una concreta alternativa. Le firme raccolte sono state oltre 1900.

La Segretaria del PD di Sasso Marconi Bruna Tadolini insieme al rappresentante di Articolo 1 Marco Mezzetti hanno consegnato le firme ai deputati Gianluca Benamati, eletto nel collegio che comprende quel territorio, ed Andrea De Maria, già Sindaco di Marzabotto.

“Consegneremo le firme al Ministro Giovannini -hanno dichiarato Benamati e De Maria- e proseguiremo la nostra iniziativa parlamentare per sollecitare massima attenzione ai lavori per il ripristino della viabilità sul ponte Da Vinci”.

Roma, 19 agosto 2021

