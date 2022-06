المعلومات المضللة لروسيا لا يمكن أن تخفي مسؤوليتها عن أزمة الغذاء العالمية

(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 You are subscribed to Collected Releases for U.S. Department of State. This information has recently been updated, and is now available.

06/23/2022 08:34 PM EDT

> “كما هو الحال بالنسبة لقرارها ببدء هذه الحرب غير المبررة، فإن المسؤولية عن تعطيل هذه الإمدادات والمعاناة التي تسببها في جميع أنحاء العالم تقع بشكل مباشر وحصري على عاتق الحكومة الروسية”، وزير

الكذب على العالم بشأن الأمن الغذائي العالمي

لعبة إلقاء اللوم التي يمارسها الكرملين وما يأمل في تحقيقه

إن هذه المعلومات المضللة تهدف إلى إخفاء مسؤولية روسيا واستحقاقها اللوم، وإقناع قادة الدول المعرضة للخطر بدعم إنهاء العقوبات المصممة لوقف حرب روسيا الظالمة والوحشية في أوكرانيا.

الخلاصة: على مَن يقع اللوم حقًا

—————————————————————

🔊 Listen to this