Юнармейцы установили табличку с QR-кодом на могиле участника ВОВ в Самарской области

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020
26.07.2020 (08:24)
Участники Всероссийского движения “Юнармия” установили табличку с QR-кодом на могиле участника Великой Отечественной войны капитан-лейтенанта Черноморского флота Шаболкина Анатолия Кузмича.
В торжественном мероприятии приняли участие инспектор Вооруженных сил по Центральному военному округу генерал-майор Юрий Фулей, представители общественных организаций и юнармейцы Самарской области. Участники почтили память краснофлотцев и командиров, погибших в годы войны, а также возложили цветы и венки к их могилам.
В завершении мероприятия от имени военного комиссара Самарской области наиболее активные юнармейцы были награждены медалями “75 лет Победы в Великой Отечественной войне”.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303968@egNews