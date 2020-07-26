Юнармейцы установили табличку с QR-кодом на могиле участника ВОВ в Самарской области

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (08:24)

Участники Всероссийского движения “Юнармия” установили табличку с QR-кодом на могиле участника Великой Отечественной войны капитан-лейтенанта Черноморского флота Шаболкина Анатолия Кузмича.

В торжественном мероприятии приняли участие инспектор Вооруженных сил по Центральному военному округу генерал-майор Юрий Фулей, представители общественных организаций и юнармейцы Самарской области. Участники почтили память краснофлотцев и командиров, погибших в годы войны, а также возложили цветы и венки к их могилам.

В завершении мероприятия от имени военного комиссара Самарской области наиболее активные юнармейцы были награждены медалями “75 лет Победы в Великой Отечественной войне”.

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