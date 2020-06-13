Юнармейцы Сахалина продолжают работы по поиску мест захоронения ветеранов

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020
13.06.2020 (07:22)
Участники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» на Сахалине продолжают вести учёт захоронений ветеранов.
Совместно с представителями федерации кикбоксинга и молодежного ресурсного центра юнармейцы проводят осмотр мемориального комплекса в Южно-Сахалинске и составляют базу данных. Ими обнаружено уже более 260 захоронений ветеранов, когда в официальных списках до этого значилось всего лишь около 20 могил.
Юнармейцы очень заинтересовались поисковой деятельностью, поскольку одной из основных задач юнармейского движения является изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, расширение знаний об истории и выдающихся людях малой родины.
Их силами выполняется основной объём работ по поиску и восстановлению мест захоронения, которые проводятся, как правило, с конца апреля по июнь.
Работу с захоронениями ветеранов сахалинские юнармейцы ведут с мая. Ими приведено в порядок более 30 могил на кладбище в Южно-Сахалинске.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297066@egNews