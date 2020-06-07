Юнармейцы Кемеровской области приняли участие в первом этапе онлайн-конкурса «Наша Победа 75»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (14:15)

Юнармейцы города Прокопьевска Кемеровской области приняли участие в первом этапе онлайн-конкурса творческих проектов «Наша Победа 75», приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В рамках конкурса школьники отправили свои работы на электронный адрес в таких номинациях как: «Точка на карте», «Знаем. Помним. Гордимся!», «Бросок в бессмертие», «Хранители времён» и «Дальневосточный и Забайкальский фронт – забытая война».

Целью конкурса является создание условий для развития у подростков и молодых людей интереса к изучению истории своей страны, проведения исследовательской работы, посвящённой вкладу своего региона в Победу в ВОВ и укрепления связи поколений.

Конкурс проводится в три этапа. Награждение победителей состоится 9 декабря в рамках празднования Дня Героев Отечества.

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