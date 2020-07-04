Юнармейцы Амурской области помогают пожилым людям в рамках всероссийской акции «Мы вместе»

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 04 luglio 2020
04.07.2020 (08:38)
Юнармейцы Амурской области оказывают посильную помощь нуждающимся пожилым людям в рамках всероссийской акции «Мы вместе».
Ребята помогают в бытовых вопросах связанных с обработкой огорода и приведения в порядок придомовой территории. Так в поселке Новобурейский юнармейцы помогли сложить в поленницу дрова пожилой жительнице обратившейся за помощью.
При оказании помощи ребята соблюдают санитарные меры предосторожности. Работы выполняются в медицинских масках, предварительно обработав руки антисептиками.
Движение «Юнармия» в Амурской области насчитывает более 6 тысяч школьников и активно развивается. Штаб движения находится в г.Белогорск, так как в этом городе дислоцируется штаб общевойсковой армии Восточного военного округа. Командование объединение максимально способствует развитию движения и привлекает ребят к мероприятиям военно-патриотической направленности.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300258@egNews