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Agenparl

Юнармейцы Амурской области помогают пожилым людям в рамках всероссийской акции «Мы вместе»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 04 luglio 2020

04.07.2020 (08:38)

Юнармейцы Амурской области оказывают посильную помощь нуждающимся пожилым людям в рамках всероссийской акции «Мы вместе».

Ребята помогают в бытовых вопросах связанных с обработкой огорода и приведения в порядок придомовой территории. Так в поселке Новобурейский юнармейцы помогли сложить в поленницу дрова пожилой жительнице обратившейся за помощью.

При оказании помощи ребята соблюдают санитарные меры предосторожности. Работы выполняются в медицинских масках, предварительно обработав руки антисептиками.

Движение «Юнармия» в Амурской области насчитывает более 6 тысяч школьников и активно развивается. Штаб движения находится в г.Белогорск, так как в этом городе дислоцируется штаб общевойсковой армии Восточного военного округа. Командование объединение максимально способствует развитию движения и привлекает ребят к мероприятиям военно-патриотической направленности.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300258@egNews

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