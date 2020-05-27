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Home » Южный военный округ приступил к подготовке военных парадов в десяти городах Юга России

Южный военный округ приступил к подготовке военных парадов в десяти городах Юга России

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 27 maggio 2020

27.05.2020 (12:54)

На территории Южного военного округа (ЮВО) личный состав соединений и воинских частей приступил к подготовке военных парадов, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников приказал организовать перевозки военнослужащих – участников парадов, а также подготовить места их размещения на период проведения тренировок. Особое внимание командующий потребовал обратить на мероприятия эпидемиологической безопасности в целях исключения распространения новой вирусной инфекции.

Всего на территории ЮВО 24 июня будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Кроме того, в местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294603@egNews

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