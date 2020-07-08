Эстафету на боевых машинах десанта на конкурсе «Десантный взвод» в Пскове выиграли экипажи Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 08 luglio 2020

08.07.2020 (06:00)

На войсковом этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках «АрМИ-2020» в Псковской области, подвели итоги эстафеты на боевых машинах десанта.

На полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» завершилась эстафета на боевых машинах. Это был предпоследний этап конкурса. По три экипажа боевых машин из 12 команд, представляющих все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск вышли на старт, в соответствии с жеребьевкой.

Трем экипажам от каждой команды предстояло пройти один круг с препятствиями и огневым рубежом, поочередно передавая друг другу эстафету.

Экипажам от каждого соединения, в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя, после принятия старта предстояло преодолеть противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод. За прохождение каждого препятствия с нарушениями, указанными в положении о Конкурсе начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени.

Кроме того, на первом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин: БМП (бронеавтомобиль), появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 1400 м, 1500 м и 1600 м, для стрельбы из 30-мм автоматической пушки, а также цель – ручной противотанковый гранатомет, появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 500 м, 600 м, 700 м, для стрельбы из спаренного пулемета. По завершении второго круга осуществлялась передача эстафеты.

По итогам соревнований, с общим результатом двух экипажей (с учетом штрафного времени) 23 минуты 47 секунд, победу одержала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Второй результат показали десантники из Ульяновска, уступившие победителям около 1 минуты. Третье время, с результатом 26 минут 48 секунд, у хозяев конкурса – Псковских десантников выступающих на БМД-4М.

Результат, показанный Новороссийскими десантниками, на 4 секунды превзошел результат, показанный командой Российской Федерации здесь же, на полигоне «Струги Красные» в прошлом году, на международном этапе конкурса «Десантный взвод».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300711@egNews