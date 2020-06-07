Экспозицию партизанской деревни Амурского парка «Патриот» дополнила школа-землянка и военный госпиталь

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (06:46)

Экспозицию партизанской деревни Амурского парка «Патриот», созданного коллективом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, пополнили школа-землянка и партизанский госпиталь.

Школа наполнена различными типовыми предметами, используемыми при обучении партизанских детей в тылу немецких захватчиков. Это учебники, карты, столы и стулья, доска, а также другие учебные предметы. В партизанском госпитале реконструкторы училища расположили медицинское имущество.

Справочно: Амурский парк «Патриот» является крупнейшим военно-патриотическим парком на Дальнем Востоке. Первые элементы парка появились на территории полигона ДВОКУ в два года назад по инициативе начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова к проведению на полигоне Всеармейских игр Танковый биатлон и Суворовский натиск.

Сегодня в парк включает экспозицию боевой техники, участок демонстрации динамических возможностей боевых машин, исторический комплекс «Партизанская деревня» с множеством точек, на которых юные патриоты отрабатывают навыки начальной военной подготовки в игровой форме. Также в состав парка включен исторический комплекс артиллерийского полукапонира на набережной реки Амур в центре Благовещенска, который коллектив училища восстановил и добился его включения в перечень объектов культурного наследия региона.

Новости по теме:

Метки: