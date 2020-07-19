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Agenparl

Экспозицию партизанской деревни Амурского парка «Патриот» дополнил участок государственной границы России

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020

19.07.2020 (08:36)

Экспозицию партизанской деревни Амурского парка «Патриот», созданного коллективом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, пополнил участок государственной границы Российской Федерации.

Участок протяженностью около 50 метров оснащен заборами, караульной вышкой, контрольно-следовой полосой и другими элементами охраны государственной границы с обозначением технических средств охраны. Одним из самых важных атрибутов является пограничный столб с указанием условного участка границы.

Созданный участок позволяет показать посетителям оборудование сухопутной государственной границы.

Справочно: Амурский парк «Патриот» является крупнейшим военно-патриотическим парком на Дальнем Востоке. Первые элементы парка появились на территории полигона ДВОКУ в два года назад по инициативе начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова к проведению на полигоне Всеармейских игр Танковый биатлон и Суворовский натиск.

Сегодня на территории военно-патриотического комплекса размещены: экспозиция боевой техники, участок демонстрации динамических возможностей боевых машин, исторический комплекс «Партизанская деревня».

Также в состав парка включен исторический комплекс артиллерийского полукапонира на набережной реки Амур в центре Благовещенска, который коллектив училища восстановил и добился его включения в перечень объектов культурного наследия региона.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302824@egNews

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