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Home » Эксперт Академии Генштаба рассказал о Маршале Жукове гостям проекта «День Армии»
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Эксперт Академии Генштаба рассказал о Маршале Жукове гостям проекта «День Армии»

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, dom 19 gennaio 2020

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(11:44)

Главный научный сотрудник института военной истории академии Генштаба, доктор исторических наук Виктор Изонов рассказал о страницах биографии четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова гостям проекта «День Армии» в Музее Победы на Поклонной горе.

Выступление предварило премьеру документального фильма из фондов Минобороны о легендарном военачальнике, прошедшем путь от солдата до Маршала Советского Союза и объединило малоизвестные факты со значимыми этапами жизненного пути Георгия Константиновича от Халхин-Гола до Парада Победы в 1945 году.

Организаторы показа напомнили, что именно Жуков одержал одну из первых побед в Великой Отечественной войне – под Ельней, вернув солдатам и офицерам Красной Армии веру в свои силы, в то, что они могут не только обороняться, но и наступать. Его непреклонная воля в сочетании с военным талантом помогла одержать победу в битве за Москву, которую сам Жуков считал главной в своей жизни.

Проект «День Армии» приурочен к 75-летию Победы и проводится под эгидой Минобороны России. В рамках проекта в кинотеатре «Поклонка» до 9 мая 2020 года каждую субботу проходят бесплатные показы документальных и художественных фильмов о войне. 

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12271475@egNews

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