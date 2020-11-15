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Home » Экскурсия для вновь прибывших военнослужащих проведена в музее Улан-Уденского десантно-штурмового соединения

Экскурсия для вновь прибывших военнослужащих проведена в музее Улан-Уденского десантно-штурмового соединения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (20:46)

14 ноября 2020 года в Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении прошла экскурсия для вновь прибывших военнослужащих.

В ходе экскурсии военнослужащие посетили комнату боевой славы соединения, где ознакомились с историей возникновения и развития Воздушно-десантных войск, с их традициями, заслугами и героическими вехами истории создания и развития.

Также военнослужащие посетили библиотеку, где к 102-ой годовщине со дня образования войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) была организована тематическая выставка.

Новобранцы побывали в учебно-тренировочных классах, где с ними были проведены ознакомительные занятия.

Молодому пополнению предстоит пройти курс общевойсковой подготовки, а затем принять Военную присягу.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324784@egNews

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