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Agenparl

Эколог Пермского Политеха: действительно ли Пермь — самый «зеленый» город?

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), lun 01 giugno 2020

Исследователи МГУ изучили, какие города России подходят для комфортной жизни и рекреации по наличию зелени. Пермь стала самым «зеленым» городом: доля озелененных территорий составила 73 % от площади города (Москва оказалась на втором месте с 66 %). Эколог ПНИПУ Лариса Рудакова рассказала, действительно ли в Перми такой высокий уровень насаждений и чем они полезны для промышленного города.

— То, что Пермь оказалась на первом месте по озелененности, – это очень неплохо для нашего города, учитывая наличие промышленных предприятий. Действительно, многие приезжие, оказываясь здесь, отмечают количество зеленых насаждений. Озеленение важно для создания комфортной,  качественной и гармоничной городской среды. В тех районах, которые находятся в зоне промышленных предприятий, зеленые кварталы «принимают удар» на себя, снижая загазованность и запыленность воздуха. Наличие парков, скверов, лесов дает возможность качественного отдыха для людей: они могут кататься на лыжах и гулять, — рассказывает заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор технических наук, профессор Лариса Рудакова.

Ученый также замечает, что эстетику города определяют количество и качество зеленых насаждений. В частности, они могут скрыть визуальные недостатки города. Леса и насаждения  формируют «зеленый пояс» вокруг промышленного города, который помогает поддерживать баланс между природой и деятельностью человека.

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/06/01/10593/

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