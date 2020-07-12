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Home » Экипаж спасательного судна ТОФ «Игорь Белоусов» в ходе учения обеспечил спуски глубоководного спасательного аппарата АС-40 в Японском море

Экипаж спасательного судна ТОФ «Игорь Белоусов» в ходе учения обеспечил спуски глубоководного спасательного аппарата АС-40 в Японском море

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 12 luglio 2020

12.07.2020 (06:49)

Экипаж спасательного судна (СС) Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» в полигоне Японского моря провёл учение по оказание помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

По вводной судно прибыло в заданный район, при помощи гидролокатора обнаружило возможное место нахождения «аварийной ПЛ» и с помощью малогабаритного подводного аппарата предварительно исследовало участок дна, где в учебных целях размещен макет одного из отсеков подлодки.

Для дальнейшего решения задач, поставленных на учение, специалисты спасательного отряда главной базы ТОФ задействовали глубоководный спасательный аппарат АС-40, который базируется на судне.

Аппарат был спущен на воду, оценил скорость подводного течения, прозрачность воды и выполнил поиск стенд-макета подводной лодки на глубине около 60 метров.

Экипаж аппарата осмотрел комингс-площадку «аварийной подлодки», подошел к ней и выполнил стыковку. Тихоокеанцы провели тренировку по вентиляции отсеков «аварийной подлодки» и выводу её экипажа.

В период учения аппарат АС-40 выполнил три стыковки с комингс-площадкой макета отсека субмарины.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301508@egNews

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