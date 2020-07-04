Экипаж ЗВО стал лучшим в индивидуальной гонке всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон»

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 04 luglio 2020

04.07.2020 (08:51)

В Подмосковье на полигоне Алабино второй экипаж команды Западного военного округа стал лучшим в индивидуальной гонке всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2020 преодолев трассу за 24 мин. 52 с.

Второе место занял второй экипаж Южного военного округа преодолев трассу за 24 мин. 53 с., третье место завоевал первый экипаж команды Восточного военного округа преодолев трассу за 25 мин. 48 с.

На этапе конкурса экипажам предстояло преодолеть естественные и искусственные препятствия, брод длиной в 30 м, косогор, противотанковый ров, колейный мост, эскарп, минное поле и др. Танкисты поражали мишени штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд» различные мишени, находящиеся на удалении от 900 до 2,2 м, имитирующие танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет.

Во Всеармейских состязаниях «Танковый биатлон» принимает участие свыше 15 экипаж танков Т-72Б3 ставшие лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище.

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