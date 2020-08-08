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Home » Экипажи Ту-22м3 в Сибири выполнили полеты при высоких температурах наружного воздуха

Экипажи Ту-22м3 в Сибири выполнили полеты при высоких температурах наружного воздуха

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 08 agosto 2020

09.08.2020 (01:00)

В Иркутской области на базе авиационного полка дальней авиации, прошли плановые полеты авиационных экипажей на сверхзвуковых дальних бомбардировщиках Ту-22м3 в условиях высоких температур наружного воздуха.

Данные полеты проходили под руководством командира авиационного полка полковника Дмитрия Питерниекса. В полетах приняли участие более 10 авиационных экипажей.

В процессе выполнения полетных заданий осуществлялась подготовка молодого летного состава в условиях светлого и темного времени суток и по сложным видам полетов.

Главной задачей данных полетов является слаживание действий авиационных экипажей в составе отряда.

Выполнение полетов при высоких температурах наружного воздуха накладывают свои особенности в технике пилотирования, а также эксплуатации авиационной техники на земле.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306041@egNews

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