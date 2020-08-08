Экипажи Ту-22м3 в Сибири выполнили полеты при высоких температурах наружного воздуха

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 08 agosto 2020
09.08.2020 (01:00)
В Иркутской области на базе авиационного полка дальней авиации, прошли плановые полеты авиационных экипажей на сверхзвуковых дальних бомбардировщиках Ту-22м3 в условиях высоких температур наружного воздуха.
Данные полеты проходили под руководством командира авиационного полка полковника Дмитрия Питерниекса. В полетах приняли участие более 10 авиационных экипажей.
В процессе выполнения полетных заданий осуществлялась подготовка молодого летного состава в условиях светлого и темного времени суток и по сложным видам полетов.
Главной задачей данных полетов является слаживание действий авиационных экипажей в составе отряда.
Выполнение полетов при высоких температурах наружного воздуха накладывают свои особенности в технике пилотирования, а также эксплуатации авиационной техники на земле.
Новости по теме:
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306041@egNews