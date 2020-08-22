Экипажи “Тигров” завершили подготовку к огневому этапу конкурса “Военное ралли” в Республике Тыва

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22.08.2020 (09:30)

Экипажи автомобилей специального назначения “Тигр-М” из Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана на горном полигоне Кара-Хаак завершили подготовку к огневому этапу конкурса “Военное ралли” Армейских международных игр – 2020.

В заключительный день подготовки участники команд отстреляли около 1000 патронов по мишеням, появляющимся в глубине полигона. Экипажи отработали скорость и аккуратность вождения, а также точность стрельбы. Пулеметчики пристреливались к трем видам мишеней: “пулеметный расчет”, “головная” и “грудная” фигуры, которые им предстоит поразить в ходе соревновательной программы.

В рамках проведения огневого этапа конкурса командам необходимо будет на скорость выполнить установку, заряжание пулемета и поразить 10 мишеней, используя всего около 50 патронов.

«Военное ралли» пройдет в трех районах Республики Тыва и на горном полигоне «Кара-Хаак» с 23 по 30 августа. В нем примут участие четыре команды из Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана. Конкурс состоит из четырех этапов. Первый этап – индивидуальная гонка протяженностью 124 км, где определяются победители в категориях «Грузовые автомобили 4х4», «Грузовые автомобили 6х6». Второй этап – выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи бронированных автомобилей. Третий – гонка с преследованием длиной 131 км. Четвертый – командная гонка, где военнослужащим предстоит преодолеть трассу длинной 142 км. После завершения последнего этапа будет определена команда-победитель, представившая участников в категориях «Бронированные автомобили 4х4», «Грузовые автомобили 4х4» и «Грузовые автомобили 6х6».

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