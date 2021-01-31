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Agenparl

Экипажи Су-34 авиаполка ЮВО выполнили групповые полеты в ночное время в сложных метеоусловиях в Ростовской области

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (20:40)

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационной части Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, приступили к выполнению групповых летно-тактических заданий в сложных метеоусловиях в ночное время суток.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики отработали задачи аэронавигации, взлет и посадку на аэродром, полет по заданному маршруту в указанный район в парах.

С целью совершенствования профессиональных навыков экипажи Су-34 выполнили простой пилотаж на высотах до четырех километров в ночное время.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341670@egNews

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