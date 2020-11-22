Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полеты в сложных метеорологических условиях

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 22 novembre 2020
23.11.2020 (01:00)
В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили плановые полеты в сложных метеорологических условиях.
Летные экипажи отработали взлеты, полет по маршруту, имитацию отказа двигателей, заход на посадку с уходом на второй круг, а также порядок действий в других различных нештатных ситуациях в воздухе.
На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.
Командиром Энгельсского соединения дальней авиации генерал-майором Олегом Пчела отмечены высокие показатели в летной подготовке задействованных офицеров.
«Данная летная смена является одной из последних в этом учебном году. Отдельное внимание уделялось индивидуальной подготовке экипажей и готовности к зимнему периоду эксплуатации задействованной специальной техники», – сообщил он.
Всего за летную смену было совершено около 10 вылетов, задействовано свыше 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.
Справочно:
Стратегический ракетоносец Ту-160 является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла. Имеет наибольшую взлетную массу, представляет собой самый тяжелый боевой самолет.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12326107@egNews