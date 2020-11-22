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Home » Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полеты в сложных метеорологических условиях

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полеты в сложных метеорологических условиях

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 22 novembre 2020

23.11.2020 (01:00)

В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили плановые полеты в сложных метеорологических условиях.

Летные экипажи отработали взлеты, полет по маршруту, имитацию отказа двигателей, заход на посадку с уходом на второй круг, а также порядок действий в других различных нештатных ситуациях в воздухе.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Командиром Энгельсского соединения дальней авиации генерал-майором Олегом Пчела отмечены высокие показатели в летной подготовке задействованных офицеров.

«Данная летная смена является одной из последних в этом учебном году. Отдельное внимание уделялось индивидуальной подготовке экипажей и готовности к зимнему периоду эксплуатации задействованной специальной техники», – сообщил он.

Всего за летную смену было совершено около 10 вылетов, задействовано свыше 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Справочно:

Стратегический ракетоносец Ту-160 является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла. Имеет наибольшую взлетную массу, представляет собой самый тяжелый боевой самолет.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12326107@egNews

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