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Home » Экипажи самолётов Ту-142мз ТОФ отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску и слежению за подлодкой условного противника

Экипажи самолётов Ту-142мз ТОФ отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску и слежению за подлодкой условного противника

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 13 novembre 2020

13.11.2020 (07:05)

В ходе проведения плановых полётов экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142мз морской авиации Тихоокеанского флота, взлетев с аэродрома «Каменный Ручей», отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. В ходе практических действий лётчиками осуществлялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, постановка буев, проводился прием и анализ передаваемой ими информации.

Кроме того экипажи Ту-142мз совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324343@egNews

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