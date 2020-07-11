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Экипажи самолётов морской авиация Черноморского флота отработали нанесение удара по отряду кораблей условного противника

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (16:45)

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки подразделения морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного противника.

На начальном этапе учения расчёты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан», проводя разведку, обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировали корабли флота, выполняющие задачи в одном из морских полигонов боевой подготовки.

Получив целеуказания от БЛА экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по морским целям с выполнением условного бомбометания.

Также в ходе учения летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.

В учениях были задействованы самолёты и беспилотные летательные аппараты из состава подразделений морской авиации, а также экипажи трёх кораблей Черноморского флота.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301468@egNews

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