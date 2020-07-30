Экипажи самолётов и вертолётов Морской авиации Черноморского флота вернулись из Санкт-Петербурга в Крым после участия в Главном военно-морском параде

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 30 luglio 2020

30.07.2020 (09:00)

Экипажи самолётов и вертолётов Морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) совершили перелёт из Санкт-Петербурга в Крым на аэродромы постоянного базирования после участия в Главном военно-морском параде, который прошёл 26 июля.

От Черноморского флота в параде участвовали 5 самолётов Су-30СМ, 3 самолёта-амфибии Бе-12, 2 вертолёта Ми-8, противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ и разведывательный вертолёт Ка-31Р.

После технического обслуживания самолётов и вертолётов, вернувшихся после участия в Главном военно-морском параде, экипажи продолжат выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации Черноморского флота.

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