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Home » Экипажи самолетов Ан-12 и Ан-26 Ленинградского объединения ВВС и ПВО отработали противозенитный манёвр «градиент»

Экипажи самолетов Ан-12 и Ан-26 Ленинградского объединения ВВС и ПВО отработали противозенитный манёвр «градиент»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020

19.04.2020 (10:30)

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в рамках учебно-тренировочных полётов экипажи самолетов Ан-12 и Ан-26 отработали разновидность захода на посадку под названием «градиент».

Суть элемента пилотирования заключается в том, что снижение самолета происходит на подлете к аэродрому посадки со значительно большой высоты (около 4 км). Находясь практически над взлетно-посадочной полосой, летчики снижают скорость самолёта и выполняют снижение с высокой вертикальной скоростью.

Заход на посадку при этом осуществляется по спирали на втором круге с максимальным градиентом снижения. Таким образом, транспортный самолет теряет высоту непосредственно над аэродромом в границах ограниченной охраняемой территории, не входя в районы возможного применения переносных зенитных ракетных комплексов противника.

Сложность манёвра заключается в необходимости своевременного вывода воздушного судна на нормальную траекторию полета, то есть на глиссаду снижения, так как поздний вывод может привести к столкновению с землёй.

«Данный маневр выполняется только в ручном режиме управления и требует от экипажа летчиков максимальной сосредоточенности, так как воздушное судно снижается на пределе своих возможностей с большим креном», – отметил штурман самолета Ан-12 подполковник Сергей Бугаев.

Манёвр снижение транспортного самолёта с максимальным градиентом для ухода из зоны действия ПЗРК впервые был применен в ходе Афганской войны 1979-1989 годов и получил впоследствии название «Афганский заход на посадку на транспортных самолётах».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287511@egNews

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