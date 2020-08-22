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Home » Экипажи корабельных вертолетов морской авиации Балтийского флота выполнили посадки на палубу корвета

Экипажи корабельных вертолетов морской авиации Балтийского флота выполнили посадки на палубу корвета

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (12:00)

В акватории Балтийского моря экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадки на палубу корвета «Стерегущий». За время проведения учения летчиками корабельных вертолетов совершено более 40 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых – в темное время суток.

Отработка взаимодействия между экипажем корабля и летным составом является одним из элементов профессиональной подготовки моряков и летчиков. Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, дальше маршрутные и только после этого допускаются к посадкам на корабль.

В рамках учебно-тренировочных полетов, помимо посадок на палубу, вертолетчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника. Кроме того, были проведены облеты корабля с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308939@egNews

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