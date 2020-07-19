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Agenparl

Экипажи комплексов РЭБ ЮВО заступили на дежурство по радиоразведке на Юге России

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020

19.07.2020 (10:00)

В Ростовской области экипажи мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) заступили на боевое дежурство по радиоэлектронной разведке на Юге России в рамках проводимой в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего внезапной проверки боеготовности войск (сил) ЮВО.

Подразделения совершили марш в назначенный район, где выполнили задачи по развертыванию и маскировке полевого подвижного пункта управления, ведению радиоэлектронной разведки и пеленгованию источников радиоэлектронного излучения в зоне ответственности с использованием комплексов «Красуха-С4», «Красуха-2О, «Житель», «Борисоглебск».

Также специалисты РЭБ отрабатывают вопросы по созданию защитных куполов по прикрытию важных объектов от радиоэлектронных атак условного противника.

В мероприятиях внезапной проверки задействовано более 500 военнослужащих и около 250 единиц специальной техники подразделений РЭБ ЮВО.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302829@egNews

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