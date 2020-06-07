Экипажи ЗВО провели первые в летнем периоде обучения занятия по вождению танков и БМП в Нижегородской области

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (16:00)

В Нижегородской области военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели первые в летнем периоде обучения занятия по вождению тяжело бронированной техники.

Особенностью занятий стало преодоление различного спектра естественных препятствий, имеющихся в Нижегородской области: участки вязкого грунта, овраги, каменные завалы.

В ходе занятий военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождения маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях на танках Т-80У и боевых машинах пехоты БМП-2.

Всего в вождении приняло участие более 150 военнослужащих и свыше 50 единиц бронетехники Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО.

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