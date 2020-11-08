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Home » Экипажи дальней авиации отработали дневную и ночную дозаправку самолетов Южного военного округа

Экипажи дальней авиации отработали дневную и ночную дозаправку самолетов Южного военного округа

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 08 novembre 2020

09.11.2020 (01:55)

Экипажи самолетов-заправщиков Ил-78 дальней авиации отработали дозаправку в воздухе истребителей и бомбардировщиков объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Взлет самолетов выполнялся с разных аэродромов базирования. 

К полетам привлекались экипажи самолетов Су-30см, Су-34, Су-24м.

Дозаправка проводилась на высотах свыше 5 тысяч метров и скорости около 600 километров в час. Расстояние между самолетами составляло менее 30 метров.

Ночью мероприятие проводилось с использованием дополнительного освещения, установленного, как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно.

Дозаправка топливом в воздухе является одним из наиболее сложных элементов летной подготовки, при этом позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323541@egNews

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