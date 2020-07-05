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Home » Экипажи Дальней авиации завершили подготовку к летно-тактическому учению

Экипажи Дальней авиации завершили подготовку к летно-тактическому учению

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 05 luglio 2020

05.07.2020 (01:00)

В Саратовской области в тяжелом бомбардировочном авиационном полку Дальней авиации прошли полеты в рамках подготовки к летно-тактическому учению.

Полеты проходили в дневное и ночное время. В них приняли участие свыше 10 едениц авиационной техники включая самолеты Ту-160, Ту-95мс и Ил-78.

Инженерно-технический состав провел меры по подготовке авиационной техники к повторному вылету.

Особенностью данных мероприятий стало, то что в них были задействованы молодые офицеры-выпускники 2019 года.

«Основная цель данных полетов – совершенствование летной подготовки экипажей в составе штатных подразделений, отработка слетанности и грамотный действий авиационных пар перед предстоящими учениями» – подчеркнул командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Плановые летно-тактические учения с подразделениями Дальней авиации продлятся до конца следующей недели.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300325@egNews

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