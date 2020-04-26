domenica, Aprile 26, 2020
Breaking News

CORONAVIRUS, LEGA: DELUSIONE E SCONCERTO DA CONFERENZA STAMPA CONTE

CORONAVIRUS, CONTE: FASE2, LA CONVIVENZA COL VIRUS

CORONAVIRUS, OGGI DATO PIU’ BASSO DI DECESSI DA MARZO

CORONAVIRUS, VERSO RIAPERTURA CIBO ASPORTO, ATTIVITA’ MOTORIA INDIVIDUALE, VISITE PARENTI

POLICY PAPER: SLIDES AND DATASETS TO ACCOMPANY CORONAVIRUS PRESS CONFERENCE: 26 APRIL…

JOINT STATEMENT FROM THE CO-CHAIRS OF THE SPECIAL ASEAN-UNITED STATES FOREIGN MINISTERS’ MEETING…

JOINT STATEMENT FROM THE CO-CHAIRS OF THE SPECIAL ASEAN-UNITED STATES FOREIGN MINISTERS’ MEETING…

CORONAVIRUS, DI MAIO: NON SI GIOCA PER LA VITTORIA DI UN PARTITO,…

MOVIMENTO PER LA VITA: LA PANDEMIA NON GENERI L’EUTANASIA

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA’S UNION DAY

Agenparl

Экипажи военно-транспортной авиации вернулись в пункты дислокации после арктического десантирования

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020

26.04.2020 (21:34)

Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации, задействованные в проведении высотного десантирования подразделений Воздушно-десантных войск в Арктических широтах, вернулись в пункты постоянной дислокации.

Во время выполнения задач по десантированию каждый из экипажей преодолел более 10 тысяч километров.

Подразделения ВДВ, участвовавшие в Арктическом учении, также были доставлены в пункты дислокации самолетами военно-транспортной авиации.

Ранее три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили проведение десантирования подразделений Воздушно-десантных войск, в том числе и впервые с высоты 10 тысяч метров в Арктических широтах. Помимо этого, экипажи самолетов Ил-76 выполнил посадку на самом северном аэродроме страны на острове Земля Франца Иосифа.

В ходе подготовки к мероприятию экипажи отработали полеты на высоте 10 тысяч метров на соответствующих режимах, проанализировав поведение самолета, его управляемость, работу авиационной техники, силовых установок.

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12288997@egNews

Post collegati

Экипажи военно-транспортной авиации вернулись в пункты дислокации после арктического десантирования

Redazione

Первая партия медоборудования поступила в строящийся военный госпиталь в Оренбурге

Redazione

В строящийся многофункциональный медицинский центр в Улан-Удэ поступит современная техника и оборудование

Redazione

В гарнизонах Оренбургского объединения РВСН проходит акция «Окно Победы»

Redazione

В армейском корпусе Балтийского флота проходит подготовка к пожароопасному сезону

Redazione

Тральная группа Балтийского флота провела артиллерийские стрельбы

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More