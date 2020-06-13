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Home » Экипажи ВАИ обеспечат безопасность следования механизированной колонны парадного расчета

Экипажи ВАИ обеспечат безопасность следования механизированной колонны парадного расчета

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (21:01)

С 13 на 14 июня 2020 г. более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечат безопасность дорожного движения при следовании военной техники механизированной колонны, принимающей участие в подготовке к военному параду на Красной площади из посёлка Алабино Московской области во временный технический парк в Нижних Мневниках в Северо-Западном округе Москвы.

В целях организации безопасности дорожного движения и своевременного прибытия техники в пункт назначения, военной автомобильной инспекцией организована работа по взаимодействию с УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве и Московской области.

Перемещение механизированной колонны будет осуществлено комбинированным способом, железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн.

Передислокацию в Москву совершат более 400 единиц гусеничной, колесной военной техники, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня 2020 года, а также вспомогательной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297189@egNews

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