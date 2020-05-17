Экипажи бомбардировщиков морской авиации Балтийского флота выполнили учебные задачи в морских полигонах в Балтийском море

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

17.05.2020 (11:00)

В рамках планового учения экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации флота отработали выполнение бомбовых ударов по надводным целям в оцепленных морских полигонах флота.

Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим корабли условного противника.

Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики отработали фигуры сложного пилотажа, боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.